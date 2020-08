Nicolas Cage sera le Dernier Dragon sur Terre, d'après Eoin Colfer

Autrefois, il était connu sous le nom de « Maître des flammes » et son ombre terrifiait le quidam… Aujourd’hui, il n’est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka toute la journée. Mais, contrairement aux autres, il a survécu. Il est le dernier dragon sur terre. Malheureusement, aucune quantité d’alcool ne peut combler son immense solitude. C’est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue. Aboutira-t-elle à l’extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire ?

Nicolas Cage interprétera un dragon déchu, qui ne terrifie plus personne et maltraite son foie, pour une série d'animation produite par MGM/UA Television et impliquant Amazon. Pour l'instant, aucun détail n'a été fourni sur la technique d'animation utilisée pour Highfire, le titre de la série et titre original du roman d'Eoin Colfer, par ailleurs l'auteur de la saga Artemis Fowl.Le résumé de l'éditeur pour Le Dernier Dragon sur Terre :Le livre de Colfer sera adapté en série par Davey Holmes, scénariste de Damages, Pushing Daisies ou encore la série Get Shorty, d'après le livre d'Elmore Leonard. Pour l'instant, la production présente Highfire comme un thriller mâtiné de réalisme magique...Davey Holmes et Nicolas Cage seront tous les deux producteurs exécutifs de cette adaptation. Aucune date de diffusion n'a été annoncée.via Deadline