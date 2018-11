Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux

Les académiciens ont rendu leur verdict : Nicolas Mathieu devient Prix Goncourt 2018 pour son livre Leurs enfants après eux, publié par les éditions Actes Sud. Quatre ouvrages se retrouvaient dans la dernière ligne droite du très convoité prix littéraire, qui promet un maximum de ventes à l'occasion des fêtes de fin d'année, aux côtés du Prix Goncourt des lycéens.

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s'emmerdent comme c'est pas permis. C'est là qu'ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de l'entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu'on voudrait oublier.

Mercredi sera décerné le 116ème prix Goncourt. Le 1er lauréat fut John-Antoine Nau pour Force ennemie le 21 déc. 1903. Presque en catimini, la caissière du restaurant Champeaux où dînaient les Goncourt avait donné son nom à 3 journalistes ! ⁦@bernardpivot1⁩ #histoireduprix pic.twitter.com/MxQasoxrsE — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) November 5, 2018



Nicolas Mathieu dépeint l'adolescence, ses doutes, ses rêves d'ailleurs, sa violence aussi. Il y a dans « Leurs enfants après eux » un goût d'universel. Il y a en Anthony, Hacine et tous ses personnages un peu de chacun de nous. Félicitations @math_nicolas ! #Goncourt — Franck Riester (@franckriester) November 7, 2018



Nicolas Mathieu a été élu Prix Goncourt 2018 au 4ème tour par 6 voix devant Paul Greveillac pour Maîtres et esclaves, publié par Gallimard, avec 4 voix. Et pour l'occasion, Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, était présente au siège parisien de Actes Sud, pour célébrer cette bonne nouvelle pour la maison. C'est en effet son troisième Goncourt depuis 2015...Le résumé de l'éditeur pour Leurs enfants après eux :Quatre livres faisaient partie de la sélection finale : David Diop - Frère d'âme - Seuil (Premier roman)Paul Greveillac - Maîtres et esclaves - GallimardNicolas Mathieu - Leurs enfants après eux - Actes SudNicolas Mathieu a reçu les félicitations de Franck Riester, ministre de la Culture.