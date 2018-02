Nicole Brossard, Prix LGBTQ+ Violet Metropolis bleu pour sa carrière

Le 23 février 2018, le festival littéraire montréalais Metropolis bleu annonçait sur son site la première édition du prix Violet Metropolis bleu. Cette nouvelle récompense honorera l'oeuvre d'un auteur dans son ensemble pour l'impact qu’elle aura eu dans l’histoire des communautés LGBTQ+.



Nicole Brossard par Pearl Pirie (CC BY NC ND 2.0)



Nicole Brossard par Pearl Pirie (CC BY NC ND 2.0)

Il existait déjà des prix récompensant les meilleurs ouvrages LGBTQ comme le Lambda Literary Award et le Stonewall Book Award, mais aucun prix ne récompensait jusqu’alors les auteurs pour leur carrière. Avec le prix Violet Metropolis bleu, créé par Christopher DiRaddo pour l'évènement, c'est chose faite.

Conseiller à la programmation du festival, il précise les motivations qui ont mené à la création de ce prix qui récompensera les plumes plus que les titres isolés : « Il n’y a pas vraiment de prix LGBTQ consacré à la carrière de quelqu’un. On n’honore pas assez le travail de personnes qui étaient là depuis longtemps » rapporte Voir.

La première lauréate a d'ores et déjà déjà été annoncée : Nicole Brossard se verra remettre le prix le 26 avril prochain au cours d'une cérémonie durant la 20e édition du festival Metropolis bleu, qui se tiendra du 20 au 29 avril un peu partout dans Montréal.

Poétesse, romancière et dramaturge québécoise, elle a été choisie par un jury composé du professeur de littérature comparée à l’université de Sherbrooke, Domenico A. Beneventi, la libraire à l’Euguélionne et auteure féministe, Marie-Ève Blais et de la chercheuse militante à l’UQAM, figure incontournable du mouvement LGBTQ, Line Chamberland. Ils félicitent Nicole Brossard pour son action de « militante plurielle » et de « figure importante des luttes féministes et LGBTQ+ ».



Avec une quarantaine d’ouvrages à son actif, la lauréate incarne parfaitement le désir du prix de récompenser une action dans son ensemble, plutôt qu'une publication isolée. Le prix montréalais alternera chaque année afin de récompenser équitablement œuvre francophone et anglophone. Les conditions pour être éligible au prix et aux 5000 $ de récompense sont d’avoir au moins trois ouvrages parus dans une maison d'édition reconnue.

Le prix a été baptisé en l’honneur des Violet Hours, rendez-vous réguliers organisés par Christopher DiRaddo, où auteurs et acteurs de la cause LGBTQ se retrouvent pour partager, entre autres, des lectures de leurs écrits à voix haute.