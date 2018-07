Nina Bouraoui, Maryse Condé et Édouard Louis en lice pour le Nobel alternatif

La Nouvelle Académie suédoise, créée il y a quelques jours pour qu'un Prix Nobel de Littérature alternatif soit malgré tout remis en 2018 après l'annulation de la distinction officielle, a dévoilé la liste de ses auteurs et autrices nommés. 46 auteurs, en majorité de Suède et des États-Unis, mais aussi trois Français, Nina Bouraoui, Maryse Condé et Édouard Louis.

(photo d'illustration, Adam Baker, CC BY 2.0)





Le report du Prix Nobel de Littérature 2018 pour l'année 2019 a choqué un certain nombre de personnalités de la culture suédoise, qui ont décidé, début juillet, de créer une Nouvelle Académie, afin de décerner un Prix Nobel de Littérature alternatif. « Nous avons fondé la Nouvelle Académie pour rappeler à tous que la littérature et la culture dans leur ensemble doivent promouvoir la démocratie, la transparence, l'empathie et le respect, sans privilège, arrogance ou sexisme », ont indiqué les créateurs de cette organisation au moment de sa création.

Après avoir lancé un appel aux candidatures, avec des noms d'auteurs et d'autrices du monde entier fournis par les bibliothécaires suédois, une liste de 46 noms a fait son apparition sur le site de la Nouvelle Académie. On y retrouve des noms régulièrement cités pour le Prix Nobel de Littérature, comme Margaret Atwood, Paul Auster, Don DeLillo, Joyce Carol Oates, Amos Oz ou encore Haruki Murakami (la liste complète en fin d'article).

On découvre également les noms de trois auteurs français : Nina Bouraoui, née en 1967, Maryse Condé, née en 1937, et Édouard Louis, né en 1992.

D'autres noms, dans cette liste, détonnent, car il est peu probable que l'Académie suédoise les ait elle-même sélectionnés dans sa liste du Nobel de Littérature : on retrouve ainsi J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, et Neil Gaiman, alors que l'Académie Nobel est réputée tourner le dos à la littérature de genre.

Pour rappel, le Prix Nobel de Littérature 2018 a été reporté, événement rarissime, après un scandale lié à des agressions sexuelles perpétrées dans l'entourage du jury du Prix Nobel, et passées sous silence.

Il est possible de voter en désignant trois auteurs sur le site de la Nouvelle Académie . Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 14 octobre 2018.

Adiche Chimamanda Ngozi - Nigeria

Anyuru Johannes - Sweden

Atwood Margaret - Canada

Auster Paul - US

Avallone Silvia - Italy

Bouraoui Nina - France

Carson Anne - Canada

Condé Maryse - Guadeloupe

DeLillo Don - US

Edelfeldt Inger - Sweden

Ekman Kerstin - Sweden

Ferrante Elena - Italy

Gaiman Neil - Great Britain

Ganman Jens - Sweden

Hustvedt Siri - US

Jägerfeld Jenny - Sweden

Khemiri Jonas Hassen - Sweden

Kincaid Jamaica - US

Leviathan David - US

Louis Édouard - France

Lundell Ulf - Sweden

Lövestam Sara - Sweden

McCarthy Cormac - US

McEwan Ian - Great Britain

Murakami Haruki - Japan

Oates Joyce Carol - US

Okorafor Nnedi - US

Oksanen Sofi - Finland

Olafsdottir Audur Ava - Iceland

Oz Amos - Israel

Paborn Sara - Sweden

Pleijel Agneta - Sweden

Pynchon Thomas - US

Robinson Marilynne - US

Rosoff Meg - US

Rowling J.K. - Great Britain

Roy Arundhati - India

Schiefauer Jessica - Sweden

Smith Patti - US

Smith Zadie - Great Britain

Stamm Peter - Switzerland

Stefánsson Jón Kalman - Iceland

Stridsberg Sara - Sweden

Tartt Donna - US

Thúy Kim - Canada

Tokarczuk Olga - Poland