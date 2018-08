Nine Perfect Stranger s'assure une adaptation avant sa publication

Blossom Films, le studio de production de Nicole Kidman s’associe une nouvelle fois à Made Up Stories de Bruna Papandrea pour adapter le prochain roman de l’auteure de Big Little Lies, Liane Moriarty. Les deux studios ont acquis les droits de préemption il y a quelques jours afin d’obtenir les droits d’adaptation.En plus d’incarner la protagoniste du film, Nicole Kidman sera productrice exécutive avec Per Saari aux côtés de Bruna Papandrea et de Steve Hutensky. L’auteure, Liane Moriarty fera également partie de l’équipe de production rapporte le site The Hollywood Reporter « Je suis très heureuse et ravie de travailler à nouveau avec Nicole, Per [Saari, partenaire de Kidman, NDLR] et Bruna », a déclaré Moriarty. « Ce sont des gens talentueux et passionnés et je n’ai aucun doute que, quoi qu’ils fassent avec mon Nine Perfect Strangers, ce sera brillant. Je suis honorée par leur foi dans ce livre — avant même que j’en aie écrit "la fin", ils y croyaient, et je me sens juste très chanceuse de les avoir fait entrer dans ma vie. »Le roman se déroule dans une station thermale reculée où un groupe de parfaits étrangers s’est réuni pour repartir de zéro avec leur vie. Chacun avec un but différent, ils rencontreront tous des difficultés qu’ils n’auraient pu anticiper. Nicole Kidman incarnera Frances Welty en tant que protagoniste principale. C’est une ancienne auteure de romance best-seller désireuse de réparer son cœur brisé.