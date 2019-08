Notre-Dame de Paris : la comédie musicale a enchanté Pékin

© Patrick Carpentier © Patrick Carpentier







Inspirée du roman de Victor Hugo publié en 1831, la comédie musicale met en scène la bohémienne Esmeralda, Quasimodo, le prêtre Frollo et Phœbus. On se souvient des chansons « Le temps des cathédrales », « Belle » ou encore « Bohémienne », toutes plus iconiques les unes que les autres.Le spectacle, qui fête son 20e anniversaire cette année, a été applaudi par 11 millions de spectateurs à l'occasion de 4300 représentations en France et à l’étranger, selon la production. Il a été adapté en sept langues. La Chine est le premier pays où la troupe remonte sur scène.La dernière tournée chinoise avait eu lieu il y a 17 ans. Pourtant la semaine dernière, plusieurs heures avant la première, une longue file de spectateurs impatients s’étendait déjà devant le théâtre Tianqiao et ses 1600 sièges.Découvez le teaser du spectacle :La représentation est un succès, et beaucoup de spectateurs ont pris la pose devant des photos de la cathédrale vieille de 850 ans. Le sinistre d'avril dernier avait provoqué une vive émotion parmi les Chinois qui avaient inondé les réseaux sociaux de messages de solidarité.« Quand les gens parlent de la France, ils pensent à Notre-Dame », assure à l’AFP, Jin Xiaoyu, un spectateur d’une vingtaine d’années.« J’en savais beaucoup sur Notre-Dame avant l’incendie et je sais à quel point elle a joué un rôle important dans l’histoire de l’humanité », explique Tang Yuyang, une jeune spectatrice.