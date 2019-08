Notre-Dame du Nil, en ouverture du Festival international du film de Toronto

Notre-Dame du Nil ou Our Lady Of The Nile dans la version anglaise, prend place au Rwanda, dans un lycée pour filles. Installé sur la crête Congo-Nil à 2500 mètres d’altitude, l’établissement se situe près des sources du célèbre fleuve égyptien. Ici, les filles sont éloignées de toute tentation, et pour les parents, l’objectif est de les garder vierges avant le mariage. Les transgressions menacent le cœur de cette puissante et belle nature où par ailleurs un rigoureux quota « ethnique » limite à 10 % le nombre des élèves tutsi.Pourtant, un vieux Blanc, un peintre excentrique, mais également anthropologue parle depuis sa plantation abandonnée d’une époque où les pharaons furent les ancêtres des Tutsi. Entre la déesse Isis et les reines insoumises, il prête le visage des jeunes filles qu’il observe à ses toiles.Le huis clos où doivent vivre ces lycéennes bientôt encerclées par les nervis du pouvoir hutu, les amitiés, les désirs et les haines qui traversent ces vies en fleur, les luttes politiques, les complots, les incitations aux meurtres raciaux, les persécutions sournoises puis ouvertes, les rêves et les désillusions, les espoirs de survie, c’est, dans ce microcosme existentiel, un prélude exemplaire au génocide rwandais, fascinant de vérité, d’une écriture directe et sans faille.Le livre a été adapté par Atiq Rahimi et Ramata Sy, dans une coproduction Swoon Prods., France 2 Cinéma et Belga Prods. Il devrait sortir pour le printemps 2020.Scholastique Mukasonga – Notre-Dame du Nil – Folio – 9782070456314 – 7,90 €