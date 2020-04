“Nous devions fêter la 30e édition…” : Étonnants voyageurs annulé

« Nous avions voulu y croire jusqu’au bout, mobilisant partenaires, équipes, auteurs : il nous a fallu nous rendre à l’évidence », indiquent les organisateurs. Mais voilà : le déploiement de l’épidémie à travers le monde, les mesures de confinement et toutes les incertitudes qui en découlent ont rendu impossible la production même du festival qui chaque année rassemble à Saint-Malo 200 invités en provenance de 40 pays.L’association Etonnants Voyageurs et la Ville de Saint-Malo, en concertation avec le ministère de la Culture (Cnl), le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, annoncent donc l’annulation du festival Etonnants Voyageurs 2020, prévu du jeudi 28 mai au lundi 1er juin prochains.« Nous devions fêter la 30e édition… », déplore-t-on.« Dans ces périodes troublées, vitaux sont les enjeux de la culture : en celle-ci se joue pour chacun l’idée que nous nous faisons du monde, de nous-mêmes et des autres, et d’abord, par delà les tentations de replis et de renoncements, l’épreuve, à travers tant d’initiatives solidaires, de notre commune humanité. Elle confirme cette conviction, répétée de festival en festival, que nous sommes, que chacun de nous est “plus grand que lui”. »Et d’exprimer leur gratitude à l’égard de tous ceux, acteurs et partenaires, qui ont assuré de leur soutien. Cette solidarité « nous oblige, pour le présent et l’avenir. Grâce à vous, Etonnants Voyageurs vivra ».