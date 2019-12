Nouvelle présidence pour le Festival du premier roman de Chambery

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Claudine François a été élue présidente le mardi 9 décembre. Adhérente de l’association depuis 28 ans, elle a été membre du Conseil d’Administration pendant 6 ans dans les années 1990, et réélue en décembre 2018 en tant que trésorière adjointe.





Claudine François



Claudine François

Aujourd’hui, elle met pleinement son énergie et sa disponibilité au service de Lectures Plurielles en assumant cette nouvelle responsabilité. Participant au comité de lecture Chambéry-Ouahigouya (Burkina Faso), elle est également engagée depuis plusieurs années auprès de l’association Chambéry Solidarité Internationale.Voici les membres du bureau pour l’année 2019-2020 :Claudine François — PrésidenteAnne Marguerie De Rotrou et Claire Schneider — Vice-présidentesIsabelle Cuccuru — TrésorièreMaryvonne Keriel — Trésorière adjointeOdile Dujardin — SecrétaireMarie-Louise Fuchs — Secrétaire adjointeClaire Schneider, après 5 ans de présidence, a souhaité passer le flambeau, tout en restant au Conseil d’Administration de Lectures Plurielles en tant que vice-présidente. Son travail de cohésion et d’impulsion qui a fait grandir Lectures Plurielles est largement salué.Lors de l’Assemblée générale du 4 décembre, Marie-Josée Vargas, administratrice depuis plus de 10 ans, a décidé de laisser sa place.À ce titre, les amateurs et curieux pourront venir profiter d’un apéro littéraire organisé pour Noël, à la bibliothèque Georges Brassens de Chambéry, ce 17 novembre à 19h.Un apéro littéraire, c’est l’occasion parfaite de découvrir les premiers romans en lice pour la prochaine édition du Festival du premier roman de Chambéry. Que vous ayez lu ou non, venez écouter les avis de lecture, partager un verre, débattre avec les lecteurs, découvrir de nouvelles plumes !