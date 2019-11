Nuit de la lecture 2020 : le livre comme un objet de “partages”

Oragnisée à l'initiative du ministère de la Culture, la Nuit de la lecture vise à fédérer le public autour de la littérature et de l’univers du livre. Seront réunis autour de cet évènement différents acteurs du secteur, et plus largement ceux de la culture et de l’éducation.Pour cette édition 2020, la Nuit de la lecture a pour thème « les partages ». Il s’agira, au cours de ce week-end, d’en décliner la notion à travers ses différentes acceptions : de l’échange avec les professionnels, à la rencontre avec les auteurs, en passant par l’interaction et la transmission de savoirs et de découvertes. Et ce, en s’affranchissant des frontières, puisque plus d’une cinquantaine de pays seront au rendez-vous.Si la Nuit de la lecture aura pour temps fort la soirée du samedi 18 janvier, il sera toutefois possible, dès le 6 janvier, de découvrir le jeu interactif développé par la BnF et la BPI sur les sites internet et pages Facebook respectifs de ces institutions, ainsi que ceux de Gallica.Ce jeu embarquera les lecteurs dans une quête littéraire : parvenue à son terme, et suivant leurs choix et les pistes empruntées, ils se verront remettre un livre numérique issu du catalogue Gallica de la BnF. Une suggestion de lecture contemporaine leur sera également proposée par la BPI.Une version détaillée du programme est disponible à cette adresse