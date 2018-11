Nuit de la lecture, 3e édition : entre les livres et les étoiles

Après le succès des deux premières éditions, la troisième édition de la Nuit de la Lecture se déroulera samedi 19 janvier 2019. Cette manifestation nationale unique à destination de tous les publics permet une nouvelle fois de conforter les liens entre les acteurs du livre et de la lecture en particulier les bibliothèques et les libraires, mais également les auteurs, les éditeurs, les écoles, les universités ou les associations locales.



Elle assure la promotion, à travers des animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des découvertes, celui de l’échange et du partage.



À l’occasion de cet événement, les bibliothèques et les librairies de France métropolitaine et d’Outre-mer ouvrent grand leurs portes le temps d’une soirée et proposent de découvrir de manière festive la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, d’appréhender les nouvelles parutions ainsi que les œuvres classiques, d’échanger et de jouer autour des mots.









Au moment où s’engage une grande réflexion nationale sur la transformation et les nouvelles missions des bibliothèques à la suite de la remise du rapport « Voyage au pays des bibliothèques » d’Erik Orsenna, la Nuit de la Lecture contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité que sont les bibliothèques et les librairies auprès de tous ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés.



L’accessibilité au livre et à la lecture pour tous est une ambition nécessaire ; elle est essentielle à l’émancipation des esprits et à l’autonomie de pensée du citoyen. Les bibliothèques et les librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs partagées.



C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2019, la Nuit de la Lecture portera la volonté de généraliser la lecture pour tous, jeunes et publics éloignés de la lecture, mais également plus largement s’adressera à ceux qui ne se sentent pas habituellement concernés.



Les deux premières éditions de la Nuit de la Lecture avaient mobilisé bibliothèques et librairies avec jusqu’à 4000 évènements célébrant la richesse de ces lieux de vie et de lecture, plus de 300 000 personnes avaient ainsi pu profiter des diverses animations.

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2019 sur www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux #NuitLecture.