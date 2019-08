Numerik Games : le Paris des merveilles de Pierre Pevel devient un jeu vidéo

L’animation avait connu un succès déconcertant, lorsque ce 4 mai, sept éditeurs accompagnés de leur auteur avaient pitché devant un parterre de développeurs leurs ouvrages. Le projet était celui d’un télé-crochet inédit, avec la perspective qu’un des livres présentés soit retenu, et inspire par la suite un jeu vidéo.Et il faut avouer que l’on avait ri, tant les candidats s’en étaient donné à cœur joie – et si vous n’aviez pas eu la chance d'y assister, notre reportage vous plongera dans le bain La première échéance était celle du Numerik Games festival, manifestation vidéoludique qui se déroulera du 30 août au 1er septembre à Yverdon-les-Bains (au Nord de Lausanne). Le Studio Tourmaline, qui composait le jury de développeurs devait fournir une version jouable — non définitive et non commercialisée — pour le public de l’événement.L’ouvrage qui avait été retenu, Le Paris des merveilles (publié originellement chez Bragelonne); est ainsi devenu un « jeu de cartes enchanté ». Il sera présenté sur l’espace Les Arcades durant le NG, en présence des membres de l’équipe de développement.Le principe est simple : on va combattre des adversaires féroces, avec des armes, de la magie ou des objets enchantés afin de retrouver les 7 licornes de cristal. La première version du jeu proposera une aventure avec un deck qui est donc entièrement inspiré du premier tome de la trilogie de Pevel, Les enchantements d’ambremer. Et dans la continuité, d’autres decks pourront arriver.Au cours de la partie, les joueurs incarnent une équipe de personnage, avec chacun ses prérogatives. La partie s’achève quand les 7 licornes de cristal sont récoltées — ou quand plus aucun personnage n’est en jeu, et là, c’est la défaite…ActuaLitté en dévoilera toutes les ficelles (y compris les cheat-mod...) ce week-end ! Plus d'informations sur le Numerik Games