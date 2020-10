Nymphéas noirs : la BD de Duval et Cassegrain, d'après Bussi, s'expose

< >

Jusqu'au 15 novembre prochain, le Musée des Beaux-Arts de Rouen propose aux visiteurs de découvrir l'univers de Monet autrement, par l'intermédiaire de la bande dessinée Nymphéas noirs de Fred Duval et Didier Cassegrain. Après Julie Birmant et Clément Oubrerie pour la série Pablo (Éditions Dargaud) en 2017 et François Olislaeger pour Marcel Duchamp, un petit jeu entre moi et je (Éditions Actes Sud BD/Centre Pompidou) en 2018, le musée poursuit ainsi son exploration de la BD.Le musée expose cette fois les planches originales de la bande dessinée adaptée du livre de Michel Bussi, lui-même originaire de la région Normandie.« Bien plus qu’une adaptation, Nymphéas noirs est à la fois un hommage à l’un des mouvements les plus symboliques de la peinture moderne, un polar envoûtant à travers les époques et un superbe conte de fées empoisonné. À l’image de ces nymphéas, aussi sombres que sublimes », souligne l'institution dans un communiqué.L'exposition est gratuite, et peut être trouvée au sein du Cabinet des dessins, dans l'aile Nord du musée.Musée des Beaux-Arts de RouenEsplanade Marcel Duchamp — 76000 RouenOuvert tous les jours de 10h à 18h