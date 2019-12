Objets, documents inédits : Antoine de Saint-Exupéry s'expose en Suisse

Exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry à la Galerie Gallimard

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Cette exposition viendra prolonger l'ouvrage Mémoires de la rose, paru en 2000 aux éditions Plon, dans lequel Consuelo de Saint-Exupéry, veuve de l'écrivain, racontait quelques-uns de ses souvenirs les plus précieux et, pour la plupart inédits.Celle qui partagea à partir de 1930 la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, jusqu'à la disparition de ce dernier en 1944, trouva dans les malles-cabines qu'elle fit revenir de New York des années de souvenirs entreposés dans des boîtes, ou conservés à l'abri sous la couverture de tel ou tel cahier. Lettres, dessins, photographies, aquarelles, habits, bijoux, carnets de croquis... Les supports sont aussi variés que nombreux.L'exposition est donc celle de deux vies entremêlées, et raconte avant tout une histoire d'amour, qui prendra place entre le 25 janvier et le 22 mars 2020 à la galerie du Boléro de la ville de Versoix.Par voie testamentaire, Consuelo de Saint-Exupéry avait fait de Jose Martinez Fructuoso son légataire universel : dès l'an 2000, il s'était lancé dans la publication des archives de la veuve d'Antoine de Saint-Exupéry, conformément à sa volonté.Martine Martinez, l'épouse de Jose Martinez Fructuoso, a repris et poursuit la tâche de ce dernier depuis sa disparition.Alain Vircondelet, spécialiste de l'œuvre de Saint-Exupéry, est le co-commissaire de l'exposition. Il est notamment l'auteur de Renaissance de Saint-Exupéry (Écriture, 2016) et Saint-Exupéry dans la guerre (Le Rocher, 2018).