Oblivion Song, de Kirkman et De Felici, adapté pour le cinéma

Oblivion Song raconte l'histoire de 300.000 habitants de Philadelphie, en Pennsylvanie, mystérieusement téléportés dans une dimension extra-terrestre et désormais contraints de lutter pour leur survie. Au dessin, l'artiste italien Lorenzo De Felici, auteur, notamment, d'Infinity 8.Pour l'adaptation au cinéma, Skybound Entertainment, la société de Robert Kirkman, travaillera avec Universal Pictures et Sean O’Keefe, qui signera le script du long-métrage. Ce dernier a récemment travaillé sur Wonderland, avec Mark Wahlberg. À la production, aux côtés de Robert Kirkman, David Alpert, Bryan et Sean Furst.En version originale, Oblivion Song a été publié par Skybound Entertainment et Image Comics, et le #16 vient tout juste de paraitre : en France, la série est publiée par Delcourt, l'éditeur de The Walking Dead.Pour le moment, bien sûr, aucune information n'a été révélée sur le casting ou la date de sortie du film.