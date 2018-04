Odile d'Oultremont, Anne Dufourmantelle et Agnès Varda, honorées à la Closerie

Editeur : L'Observatoire

Genre :

Total pages : 220

Traducteur :

ISBN : 9791032900390



Les Déraisons

de Odile d'Oultremont

La vie d’Adrien et de Louise est un chaos enchanteur. Méritant et réservé, il travaille pour assurer leur quotidien. Ouvrière qualifiée de l’imaginaire, elle désaxe la réalité pour illuminer leur ordinaire. Leur équilibre amoureux est bouleversé le jour où l’agenda stratégique de l’employeur d’Adrien coïncide avec la découverte de tumeurs dans les poumons de sa femme. Pendant que les médecins mettent en place un protocole que Louise s’amuse à triturer dans tous les sens, l’employé modèle est exilé par un plan social aux confins d’un couloir. Sidéré, Adrien choisit pour la première fois de désobéir : il déserte son bureau vide pour se dévouer tout entier à Louise, qui, jour après jour, perd de l’altitude. Mais peut-on vraiment larguer les amarres et disparaître ainsi sans prévenir ? Et les frasques les plus poétiques peuvent-elles tromper la mélancolie, la maladie et finalement la mort ? Odile d’Oultremont est scénariste et réalisatrice. Les Déraisons est son premier roman.

J'achète ce livre grand format à 18 €

J'achète ce livre numérique à 18.00...76971897.................09........1......