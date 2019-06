Offrez-vous la célèbre Aston Martin DB5 de James Bond

< >

Figures emblématiques de Goldfinger et Thunderball (Opération tonnerre en français), les véhicules furent relégués quand il fut décidé que les nouveaux films s’ouvriraient avec des voitures différentes.Pour Barney Ruprecht, spécialiste voiture pour RM Sotheby’s, « aucune autre voiture dans l’histoire n’a joué de rôle plus important au cinéma et dans la culture pop que l’Aston Martin DB5 ». Elle serait la pierre angulaire « qui existe encore aujourd’hui […] et nous attendons avec impatience les passionnés de films et de voitures les plus enthousiastes avant la vente aux enchères ».Une vente qui nécessitera de disposer d’un budget significatif : entre 4 et 6 millions $ – autrement dit, soit être un collectionneur fortuné… soit être un agent secret… Plus d'informations