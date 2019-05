Oh les beaux jours ! Le festival de Marseille annonce les frictions littéraires

Créé en mai 2017, Oh les beaux jours ! est un festival ouvert à tous qui entend faire découvrir la littérature autrement en la faisant dialoguer avec une multitude de domaines : la musique, le cinéma, la photographie, les sciences humaines, le sport, ou encore les grands sujets de société.Pendant ces quelques jours, une programmation riche et foisonnante se déploie à travers des propositions multiformes.Chaque année, à la fin du mois de mai, plus de 100 auteurs et artistes (comédiens, chanteurs, musiciens…) participent ainsi à une soixantaine de propositions artistiques dans de grands lieux marseillais.Manifestation majeure dédiée au livre et à la lecture sur le territoire marseillais, Oh les beaux jours ! entre dans le cadre du Plan de développement de lecture publique mis en place par la Ville de Marseille en 2015.Le festival est conçu et produit par l’association « Des livres comme des idées » avec le concours de nombreux partenaires culturels. La manifestation ne se résume pas à 6 jours d’événements, mais inclut aussi en amont et en aval un important travail de médiation et d’action culturelle à l’année en direction de publics spécifiques, en particulier la jeunesse.Entre septembre et mai, à Marseille et dans la Métropole, l’action culturelle du festival organise des ateliers d’éducation artistique et culturelle et des projets participatifs dans de nombreux lieux partenaires : écoles, médiathèques, librairies, hôpitaux, centres sociaux.À travers des échanges avec des professionnels du livre et des sessions de pratique artistique, les actions culturelles Oh les beaux jours ! favorisent la découverte d’œuvres, d’auteurs et d’univers littéraires.Ces actions sont conçues en lien avec les thématiques explorées pendant le festival, et à partir des publications des auteurs invités, afin d’intégrer les participants au public avisé et critique de la manifestation.Pour cette 3e édition, le festival continue à mêler les disciplines et les approches, et propose au public des formes originales, conçues et animées par les participants aux ateliers : La Fabrique des jeunes auteurs, soit une rencontre à mi-chemin entre la master class et la performance autour des liens auteurs-éditeurs, et Oh les beaux lecteurs ! Entretiens privilégiés avec des auteurs invités du festival.Organisé dans le cadre de l’Action culturelle du festival Oh les beaux jours !, le concours départemental « Des nouvelles des collégiens » accompagne 23 classes à la découverte de la chaîne du livre durant l’année scolaire 2018-2019. De la création d’un texte littéraire à sa réception publique, en passant par sa mise en forme éditoriale, l’enjeu de ce projet est de donner aux jeunes participants le goût de la littérature, de l’écriture.Le lauréat sera annoncé le mardi 28 mai 2019 à 14 h, jour de l’ouverture du festival Oh les beaux jours !, au Théâtre de La Criée.Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel du festival.