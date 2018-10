Oleg Sentsov : le courage de la dissidence salué par l'Europe

Le prix Sakharov 2018, décerné par le Parlement européen, a salué ce 25 octobre le réalisateur et auteur ukrainien Oleg Sentsov. Une cérémonie se tiendra ce 12 décembre à Strasbourg. La récompense salue la liberté d’esprit, en hommage au scientifique dissident russe...









Antonio Tajani, président du Parlement, souligne : « Grâce à son courage et sa détermination, mettant sa vie en danger, Oleg Sentsvo est devenu le symbole de la lutte pour la libération des prisonniers politiques incarcérés en Russie et dans le monde. »

Depuis des mois, le réalisateur a entamé une grève de la faim, alors qu’il est condamné à 20 années de réclusion pour complot d’actes terroristes. Pour Amnesty International, son procès fut inéquitable et mené devant un tribunal militaire.

« En lui décernant le prix Sakharov, le Parlement européen exprime sa solidarité avec lui et sa cause. Nous demandons sa libération immédiate. Sa lutte nous rappelle qu’il est de notre devoir de défendre les droits de l’Homme partout dans le monde et en toutes circonstances », poursuit le président.

Le PEN Club français, engagé dans la défense des auteurs et de leur liberté, a plusieurs fois alerté sur la dégradation de son état de santé.



« Nous enrageons ! Dans une cellule quelque part en Russie croupit un homme condamné, à la suite d’un procès d’opérette, à vingt ans de prison. II n’est pas le seul, mais le plus emblématique. Des dizaines, peut-être des centaines d’autres prisonniers souffrent comme lui. Et les puissants du monde continuent à se mettre à genoux devant le responsable de cette situation, devant Vladimir Poutine », déclarait l’organisation en soutien.

Le prix Sakharov est doté de 50.000 €. Une récompense que la Maire de Paris, Anne Hidalgo, n’a pas manqué de saluer.