Olga Tokarczuk reçoit le Prix Jan Michalski de littérature 2018

Le Prix Jan Michalski 2018 a été décerné à Olga Tokarczuk pour son roman Księgi Jakubowe (Wydawnictwo Literackie, 2014), traduit du polonais en français par Maryla Laurent sous le titre Les livres de Jakób aux éditions Noir sur Blanc, en 2018.

Hérétique, schismatique, Juif converti à l'islam puis au christianisme, libertin, hors-la-loi, tour à tour misérable et richissime, vertueux et abomi- nable, Jakób Frank a traversé l'Europe des Lumières comme la mèche allumée d'un baril de poudre. De là à se prendre pour le Messie, il n'y avait qu'un pas - et il le franchit allègrement. Le dessein de cet homme était pourtant des plus simples : il voulait que ceux de son peuple puissent, eux aussi, connaître la sécurité et le respect d'autrui. Il voulait l'égalité.

Le jury a salué « une œuvre d’une immense érudition, à la richesse thématique impressionnante, et traversée par un souffle épique puissant. Sous la plume acérée et poétique de l’auteure, prend vie un fascinant personnage historique, Jakób Frank, fondateur d’une secte d’hérétiques juifs dont nous suivons les tribulations à travers deux cents ans d’histoire polonaise. »« Le parcours des Frankistes, retracé sous la forme d’un enchevêtrement de récits mythiques, devient une épopée universelle de la lutte contre la stagnation d’une pensée qui ostracise et asservit, qu’elle soit religieuse ou philosophique. Œuvre dense qui met en garde contre notre incapacité à accepter une société complexe, parce que diverse, menant ainsi aux ravages d’un communautarisme forcené, Les livres de Jakób raconte, avec une virtuosité époustouflante, le monde d’hier afin que nous comprenions mieux celui dans lequel nous vivons », indique encore le jury du prix.Le résumé de l'éditeur pour Les livres de Jakób :

La cérémonie de remise du Prix aura lieu le mercredi 21 novembre à 11 heures à la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, à Montricher, Suisse.

Lauréate du Prix Jan Michalski 2018, Olga Tokarczuk recevra une récompense de 50.000 francs suisses — ainsi qu’une œuvre d’art choisie à son intention : Livre d’artiste, L’Exode. Super flumina Babylonis (extrait) de Benjamin Fondane, gravures originales d’Albert Woda, calligraphies de Frank Lalou, Éditions de l’eau, 1997.

Le Prix Jan Michalski est décerné chaque année depuis 2010 par la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature pour couronner une œuvre de la littérature mondiale. Son originalité réside dans son aspect multiculturel : ouvert aux écrivains du monde entier, ce prix entend ainsi contribuer à leur reconnaissance internationale.