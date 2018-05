Olivier Gougeon nommé directeur du Salon du livre de Montréal

Gilda Routy, présidente du conseil d’administration du Salon du livre de Montréal, vient d’annoncer la nomination d'Olivier Gougeon à titre de directeur général du Salon.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Pendant 14 ans, Olivier Gougeon a travaillé aux Guides de voyage Ulysse, tour à tour comme éditeur, comme responsable des librairies et comme directeur marketing. Au fil des ans, il a su développer une excellente connaissance de tous les rouages de la chaine du livre et s’est fait remarquer par son implication dans le milieu.Sa vision, son dynamisme et sa créativité seront des atouts majeurs pour mettre en place les nouvelles orientations fixées par le conseil, et faire face ainsi aux défis qui attendent cet événement majeur de la scène culturelle montréalaise.Autour d’une communauté d’amoureux du livre et de la lecture, le rôle du Salon du livre de Montréal est de promouvoir et de valoriser le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise.Il veut faire connaître et partager la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale, ainsi que ses créateurs et artisans.

L’édition 2017 du Salon avait accueilli 119 000 visiteurs, pour la 40e année de la manifestation. Et pour 2019, un déménagement vers le Palais des Congrès est prévu – une entorse, alors que le hall d’exposition de la Place Bonaventure était, historique, le lieu d’accueil de l’événement. Un déplacement cependant nécessaire, notamment pour accueillir plus de scolaires.