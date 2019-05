Olivier Norek, lauréat du Prix Maison de la Presse pour Surface

Le Prix Maison de la Presse célèbre en 2019 sa 50ème édition. Il permet d’une part au réseau des 1400 Maisons de la Presse en France de dynamiser leur activité librairie et d’autre part de récompenser un roman d’un auteur de langue française. Cette année, le prix a été remis à Olivier Norek pour son roman Surface.



Olivier Norek (crédits : Bruno Chabert)

L’ouvrage primé a été choisi pour ses « qualités littéraires d’un roman en français destiné à un large public de façon à devenir la lecture de l’été par excellence ». Un important dispositif de communication sera mis en place au sein du réseau Maison de la Presse pour que l’ouvrage lauréat soit mis en avant au sein des librairies partenaires.



Voici un résumé du roman réalisé par les éditions Michel Lafon :



Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture. Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle trop les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ? Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier...

La sélection s'est déroulée en trois étapes. Tout d’abord, un comité de lecture a présélectionné 12 livres parmi la centaine d'ouvrages reçus. Une deuxième réunion a eu lieu par la suite pour la sélection de 6 ouvrages finalistes. Les 6 livres choisis ont ensuite été envoyés aux membres du jury.Cette année, c'est Agnès Ledig qui a été choisie comme Présidente du jury. Elle était accompagnée de Valérie Perrin, la lauréate de l'année précédente, Alexandre Jardin (cofondateur de l’association Lire et faire lire), My Pretty Books (blogueuse) et Baptiste Liger (directeur de la rédaction du magazine Lire). L'autrice de Juste Avant le Bonheur a remis le prix Maison de la Presse à Olivier Norek le 13 mai 2019, au Ministère de la Culture.Vous pouvez également découvrir les 5 autres romans finalistes :- L’île aux enfants - Ariane Bois (Belfond)- Un bref désir d’éternité - Didier Le Pêcheur (JC Lattès)- Des hommes couleur de ciel - Anaïs Llobet (L’Observatoire)- L’empathie - Antoine Renand (Robert Laffont)- On n’efface pas les souvenirs - Sophie Renouard (Albin Michel)Olivier Norek - Surface - éditions Michel Lafon - 9782749934983 - 19,95 €