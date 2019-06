Olivier Norek reçoit le 42e Prix Relay des Voyageurs

Le 42e Prix Relay des Voyageurs Lecteurs a été décerné à Olivier Norek, pour son livre Surface aux éditions Michel Lafon, un roman policier sur une femme flic en reconstruction, sur fond d’Aveyron et de village englouti… à lire et conseiller sans plus attendre, pour s’évader au fil des pages.Présidée par Hiba Farès, Directrice en charge de l’Expérience Clients, des Services & du Marketing RATP, le jury s’est mis d’accord, après une discussion très animée, pour élire ce polar étonnant.« L’engouement suscité par cette sélection 2019 s’est largement ressenti lors de cette délibération », souligne-t-on.Surface avait précédemment remporté le prix Maison de la Presse , pour la 50e édition.Ce polar, sorti mi-avril, compte déjà plus de 34.000 exemplaires vendus (source GfK). « Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture. »Le roman est resté durant six semaines dans notre classement Les lecteurs en parlent , dont trois en première position. Olivier Norek — Surface — éditions Michel Lafon — 9782749934983 - 19,95 €