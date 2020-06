Olivier Norek reçoit le prix Domitys 2020 pour Surface

« Ce fut une expérience très enrichissante d’un point de vue humain, j’ai eu l’occasion de faire des rencontres très intéressantes. Nous avons eu des débats sur les livres ou chacun a pu exprimer ses goûts », indiquait Karine Tuil, présidente du jury.Pour succéder à Bakhita de Véronique Olmi , le lauréat de 2020 est Olivier Norek, avec Surface.« Ce prix littéraire est le premier prix des lecteurs seniors, puisqu’il est ouvert à tous les seniors francophones qui ont la possibilité de faire entendre leur voix », déclare Frédéric Walther, directeur général délégué de Domitys. « Le bien-être de nos résidents et de tous les seniors est au cœur de nos préoccupations ; et à travers ce prix, ils ont la possibilité d’entretenir leur réflexion et leur esprit d’analyse en échangeant leurs idées dans la convivialité et le respect de chacun ».Le livre, publié aux éditions Michel Lafon et chez Pocket, avait reçu le prix Maison de la presse. Mais Surface d’Olivier Norek , c’est ça : Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture. Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle trop les risques du métier...Comment se reconstruire dans de telles conditions ? Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier...