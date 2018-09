Omar Robert Hamilton reçoit le Prix de la littérature arabe 2018

L'écrivain anglo-égyptien Omar Robert Hamilton a été désigné lauréat du Prix de la littérature arabe 2018 pour son roman La ville gagne toujours (Gallimard, « Du monde entier »), traduit de l'anglais par Sarah Gurcel. Il recevra sa récompense le 24 octobre 2018 à l'Institut du monde arabe.



Créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe, le Prix de la littérature arabe, doté de 10.000 €, est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe.

Le jury, présidé cette année par Alexandre Najjar, écrivain et responsable de L'Orient littéraire, a élu le texte d'Omar Robert Hamilton, saluant « un puissant premier roman, parfaitement maîtrisé, qui nous plonge dans l'Égypte à l'époque de la révolution de 2011 et qui brosse d'émouvants portraits de jeunes égyptiens engagés dans leur combat pour la liberté ».

Le résumé de l'éditeur pour La ville gagne toujours :

2011 au Caire. Des cris et des plaintes s'élèvent dans les rues. Des cailloux, des grenades et des slogans pleuvent sur l'armée. Des femmes sont violentées. Les hôpitaux débordent, tout comme les morgues. Le peuple égyptien se dresse contre le régime de Moubarak. Khalil, Mariam, Hafez et les autres organisent la résistance. Khalil a quitté les États-Unis pour venir se battre auprès des siens. Mariam soigne les blessés, ravitaille les infirmeries, aide à faire libérer les opposants qui ont été arrêtés. Hafez documente les combats et poste ses photos sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils animent le collectif Chaos, une arme de communication multi-supports qui leur permet de diffuser informations, émissions, vidéos et appels à manifestation. Chaque fois qu'ils descendent dans la rue, ils sont portés par le même espoir d'un avenir meilleur dans un monde plus juste. La révolution est en marche, qui changera pour toujours le sens de leurs vies.



Né à Londres en 1984, Omar Robert Hamilton a réalisé des courts-métrages et cofondé le Festival de Littérature de Palestine. Au Caire au moment de la révolution, il a filmé les rassemblements sur la place Tahrir en janvier et février 2011, avant de participer à la création du collectif Moisreen ayant pour but de documenter les manifestations en Égypte. Omar Robert Hamilton vit aujourd'hui au Caire.

La récompense sera remise à Omar Robert Hamilton le 24 octobre 2018 à 19h à l'Institut du monde arabe en présence de son président Jack Lang, de Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA et administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère, du lauréat et de personnalités des arts et des lettres.

Jury du Prix de la littérature arabe : Président : Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA et administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère ; Alexandre Najjar, écrivain et responsable de L'Orient littéraire ; Nada Al Hassan, spécialiste du patrimoine culturel ; Mahi Binebine, peintre et écrivain, lauréat du Prix du Roman arabe en 2010 ; Mustapha Bouhayati, directeur de la Fondation Luma à Arles ; Marie-Laure Delorme, chef des pages littéraires du Journal du Dimanche ; Jean-Pierre Elkabbach, Journaliste, fondateur et animateur de l'émission Bibliothèque Médicis ; Gilles Gauthier, ancien Ambassadeur de France au Yémen, traducteur des livres d'Alaa El Aswany ; Kaoutar Harchi, écrivain ; Houda Ibrahim, auteur et journaliste radio à Monte Carlo Doualiya.