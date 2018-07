Omar Sy incarnera Arsène Lupin, série à venir sur Netflix

Netflix dévoile sa prochaine série originale française, une adaptation contemporaine du célèbre gentleman cambrioleur. La série, dans laquelle Omar Sy tiendra le rôle d’Arsène Lupin, sera exclusivement accessible à ses membres à travers le monde et disponible en 2020.





Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

— Omar Sy (@OmarSy) July 19, 2018

L’échange mené sur Twitter, très scénarisé, mais assez amusant, aura rapidement fait le tour de la toile. Le personnage de Maurice Leblanc, gentleman cambrioleur, sera donc au cœur d’une production exclusive de Netflix, avec Omar Sy en guest star.

Au fil des années, Michel Carré, Jacques Becker et Édouard Molinaro avaient adapté les aventures de l’aimable voleur. Et plus récemment, en 2004, c’est Jean-Paul Salomé qui se lance sur les traces du cambrioleur, avec Romain Duras pour camper le personnage.

« Je suis enchanté à l'idée de jouer ce personnage charismatique qu'est Arsène Lupin dans cette adaptation moderne et inattendue. Rejoindre Netflix, qui a déjà accueilli tant de projets de qualité et de tout genre, que j’ai toujours plaisir à découvrir, m’inspire beaucoup » déclare le comédien, Omar Sy.

Il s'agira là d'une production Gaumont Télévision pour Netflix avec pour productrice Isabelle Degeorges. Pour l'instant, le communiqué de presse n'indique pas quels seront les liens avec l'oeuvre romanesque de Maurice Leblanc – adaptation d'après les livres ou inspiration lointaine.