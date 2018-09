Omar Sy rejoint le casting de L'appel de la forêt, aux côtés d'Harrison Ford

Omar Sy répond lui aussi à L'appel de la forêt : l'acteur français a rejoint le casting de l'adaptation du roman de Jack London, et apparaitra donc à l'écran aux côtés d'Harrison Ford. Si le rôle d'Omar Sy n'est pas encore connu, il ajoute une nouvelle ligne à un CV déjà impressionnant, qui comprend plusieurs productions hollywoodiennes, dont X-Men : Days of Future Past et Jurassic World.

Omar Sy dans Knock (2017)

L'Appel de la forêt, ou Call of the Wild en version originale, sans doute un des livres les plus célèbres de l'écrivain américain Jack London, connaitra bientôt une nouvelle adaptation cinématographique. Le réalisateur Chris Sanders (Lilo & Stitch, Dragons, Les Croods) sera derrière la caméra, tandis qu'Harrison Ford incarnera Jack Thornton, un prospecteur lancé dans une grande ruée vers l'or...

Pour le moment, le rôle d'Omar Sy n'a pas encore été dévoilé. On retrouvera aussi au casting Dan Stevens et Colin Woodell.

Michael Green, qui avait signé l'adaptation d'Old Man Logan pour le film Logan (2017), a pris en charge l'écriture du scénario.

Le tournage commencera prochainement en Californie, et une importante partie du travail sera la création des chiens de traineau, qui seront à la fois filmés en images réelles et créés de toutes pièces. La date de sortie du film n'est pas encore connue.



Le roman original de Jack London, publié en version originale en 1903, a été adapté à plusieurs reprises au cinéma, dès 1908, par D. W. Griffith, puis en 1935 par William A. Wellman, avec Clark Gable et Loretta Young, ou encore en 1972 par Ken Annakin, avec Charlton Heston et Michèle Mercier.



via Variety