On a découvert “L’amie prodigieuse”, et on n’en revient toujours pas

L'histoire qui ne devait pas être racontée

Non pas une, mais bien deux amies géniales







La confusion des langues, une magie toute italienne

< >

Elena et Rafaella vivent dans une petite ville de la banlieue de Naples, pauvre et désœuvrée. La plèbe. Et une Italie violente, que ce village reflète dès les premières images.Les premiers instants de la série s’amorcent sur la disparition de Rafaella, alias Lila. Son fils appelle une Elena — Lenù —, âgée d’une soixantaine d’années, pour l’informer au milieu de la nuit de ce que sa mère s’est volatilisée. « Laisse-la partir », riposte-t-elle. « Et ne cherche plus à me joindre. »Mais parce que Lila est partie en emportant tous ses vêtements, et laisse un stock de photos où elle a découpé son propre visage, Lenù est prise d’un vertige. Il lui faut désormais raconter l’histoire, celle qu’elle devait taire, qu’elle avait promis de ne jamais écrire. L’histoire de leur amitié, dans ce village.Les premiers instants sont ceux de la salle de classe — filles et garçons n’apprennent pas ensemble. La méthode et l’application de Lenù forcent le respect. Mais Lila sait déjà écrire et lire : dans son carnet, des dessins accompagnés des mots pour les désigner. L’institutrice reste interdite : comment gronder cette enfant qui vient de se moquer d’Elena, lorsqu’elle découvre ce quasi-prodige. Lila a appris à lire et écrire toute seule…Sur les huit premiers volets de la série, cet épisode se focalise sur la rencontre des deux jeunes filles, leur mutuel apprivoisement : la docilité respectueuse d’Elena, face à l’intrépide Rafaella, que rien ne semble arrêter. Les enfants n’ont que six ans, mais Lila se distingue nettement : les autres jeunes filles, même les garçons plus âgés ne l’impressionnent pas. Elle a le feu sacré, la complexité d’une enfant dont les vies antérieures se lisent dans ses yeux.C’est d’ailleurs toute la magie de cet épisode : deux actrices exceptionnelles, qui portent à elles seules toute la narration. Elisa Del Genio (Elena) et Ludovica Nasti (Lila) sont au cœur, essentielles, et l’on comprend que le casting ait nécessité 9000 actrices avant qu’elles ne soient retenues.Non seulement elles sont spectaculaires, mais leur interprétation ne laisse aucune place aux adultes qui les entourent : elles sont ce premier volet, avec une aisance et un réalisme qui laisse abasourdi.Devant les personnages, cette Italie brutale et pauvre leur sert d’écrin. Les parents sont peu, voire pas du tout éduqués, bruts de décoffrage. L’approche pédagogique, qui se transmet des parents aux enfants, se borne à la violence physique, la misogynie et aux cancans des mamme qui commentent la vie du village depuis leur balcon.Sidérant de vérité, mêlant le témoignage sociologique à la fiction, jamais la réalisation ne verse dans le stéréotype, car la vie de misère et d’expédients de chacun se mesure pleinement. À la lumière des craintes que suscite la réussite scolaire — une bouche à nourrir, qui n’aidera pas à la maison… — on saisit la détresse tout entière. Comment réagir intelligemment, et porter la réussite de son enfant, quand on est, parent, tout juste capable de subvenir aux besoins d’une famille ?Au milieu de la fange, Lenù et Lila sont les joyaux d’une Italie qui se réinvente après la Guerre et le fascisme. Derrière la grossièreté des adultes — des diamants bien mal taillés — la splendeur de ces deux enfants rejaillit, inimaginable contrepoint d’innocence et de révolte.L’amie prodigieuse, traduit chez Gallimard par Elsa Damien, n’a pas à rougir ce que la série propose dans ce premier épisode. Bien au contraire : Elena Ferrante a pris part à l’écriture du scénario, et ce dernier s’en ressent. L’interprétation de deux jeunes filles aboutit à ce que le texte soit sublimé.Et cerise sur le dolce, la version originale navigue entre l’italien et un dialecte de la banlieue napolitain, souvent incompréhensible pour qui ne connaît pas la langue. Mais permet des scènes spectaculaires : la mère d’Elena refuse que sa fille fasse des études supérieures. Elle exige alors qu’elle aille s’occuper de ses frères et alors qu’Elena ne bouge pas, sa mère rétorque avec colère : « Il faut que je te le dise en italien ? Parce que le dialecte [napolitain], tu ne le comprends plus ? »L’Italie a bien une langue commune, l’italien, mais autant de dialectes ou presque, qu’il se compte de villages. Et si un Sicilien devait converser dans son dialecte avec un Napolitain, ils auraient toutes les peines du monde à se comprendre.La séquence, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une période d’éducation pour les filles, débarassée des idéaux fascistes, n’en est que plus forte. Langue maternelle, populaire, contre langue nationale, celle de l'instruction...Alors, cette Amica geniale ? Elle ne plait pas : elle fascine. Difficile de se prononcer sur la série avec un seul épisode — les échos qui nous sont parvenus d’Italie où la série a été diffusée dès le 27 novembre sur la Rai, sont des plus élogieux. Une seconde saison est d’ores et déjà commandée basée sur le deuxième ouvrage.Quelques jours encore pour la découvrir sur Canal +, et savourer le travail du réalisateur, Saverio Costanzo.