On a Marché sur la Bulle : “Auteurs de bande dessinée et projet culturel”

JOURNÉE PROFESSIONNELLE – Chaque année, l'association On a Marché sur la Bulle organise dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens une journée professionnelle ouverte à tous et rassemblant des intervenants aux approches variées autour d'une thématique liée au 9e Art. Elle se déroulera le 1er juin 2017 de 9h00 à 16h30 à l'Université Picardie Jules Verne.



Cette année, la journée professionnelle sera consacrée à la création de projets culturels avec des auteurs de bande dessinée. Forts de leurs expériences, huit intervenants sont invités à partager leurs points de vue et leur façon d'envisager la mobilisation des auteurs du 9e Art dans des projets.



Autour de tables rondes, les intervenants aborderont la question de l'intégration des auteurs de bande dessinée dans des projets culturels et celle de la rémunération des auteurs dans le cadre de manifestation, ses enjeux et son évolution. Une thématique véritablement au coeur de l'actualité littéraire !



Cette journée réunira en tables rondes des acteurs du livre d'horizons différents comme Samantha Bailly, autrice de romans de Fantasy et présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Denis Bajram, auteur de bande dessinée et créateur du syndicat des auteurs SNAC-BD, ou encore Vincent Monadé, président du CNL.



La journée sera animée par Alexandra Oury, journaliste indépendante amiénoise dont le parcours est marqué par la médiation autour de la littérature sous toutes ses formes.