On en sait un peu plus sur le film Dune de Denis Villeneuve

Depuis l'annonce officielle en 2016, Denis Villeneuve s'attelle à l'adaptation d'un grand classique de science-fiction : la saga Dune de Frank Herbert publiée aux États-Unis en 1965 (traduit par Michel Demuth chez Robert Laffont en 1970). Si le casting avait déjà été en partie dévoilé, il vient d'être complété par l'acteur David Dastmalchian, qui incarnera le personnage de Piter de Vries.



David Dastmalchian, via Facebook





Le film de Villeneuve possédait déjà un casting d’exception parmi lesquels Rebecca Ferguson (Mission Impossible), Javier Bardem (No Country For Old Men), Josh Brolin (No Country for Old Men), Timothée Chalamet (Call Me by Your Name).



Un panel couronné par l'acteur David Dastmalchian, qui incarnera le personnage du mentat-assassin de la saga. Il est connu pour avoir joué l'acolyte du Joker dans The Dark Knight (Christopher Nolan). Plus récemment il est apparu dans Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe, ainsi que dans des épisodes de la série télévisée Gotham.



Jason Momoa (Aquaman) ou encore Zendaya Coleman (Spider-Man: Homecoming) sont en pourparlers pour des rôles clés.



Le pari d'une oeuvre inadaptable



Publié pour la première fois en 1965, Dune de Frank Herbert est considéré comme l'une des grandes épopées de science-fiction du XXe siècle. La saga a connu un succès tel qu'elle fut adaptée en bandes dessinées, en émissions de télévision et en jeux vidéo.



Sur grand écran, les tentatives n'ont pas été bien fructueuses. Le cinéaste Alejandro Jodorowsky avait déjà essayé d'adapter Dune au milieu des années 1970, mais rien n'avait abouti. David Lynch reprend l'idée 10 ans après et sort en 1984 son adaptation. Le film a été durement critiqué à sa sortie et a connu un échec commercial.



Ces flops célèbres n'ont toutefois pas réussi à dissuader Hollywood.



Cette dernière version de Dune est en préparation depuis fin 2016, date à laquelle Legendary Entertainment a acquis les droits du roman de Frank Herbert auprès de la Herbert Estate. Le studio n'a pas mis longtemps à trouver les cinéastes qu'ils voulaient plonger dans le monde sablonneux d'Arrakis. Moins d'un mois après l'annonce de la transaction concernant le développement du projet, Denis Villeneuve avait signé pour réaliser.



« David Lynch a fait une adaptation dans les années 80 qui a de très fortes qualités », a révélé le cinéaste canadien à

