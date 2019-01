Organiser une manifestation littéraire : guide pratique pour tout bien faire

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Qu’entend-on par manifestation littéraire ? Un événement centré sur la littérature, ouvert à la vie des idées et à d’autres disciplines, mettant en avant des choix artistiques mûris, avec l’ambition de les partager grâce à une action de médiation. L’organisateur s’engage à aménager au mieux les modalités de la rencontre, de l’échange entre l’auteur et le public. Le plus souvent gratuites, ces manifestations sont portées par des acteurs publics ou associatifs.Un Salon du livre, par exemple, a pour objectif la rencontre avec les livres, principalement par le biais de ventes soutenues par des signatures d’auteurs, et parfois enrichies de rencontres ou de débats. Le Salon du livre vise en général une fréquentation maximum, en choisissant des auteurs davantage selon leur notoriété et leur capacité d’attraction que pour leur singularité d’écriture.Cependant quelques Salons, au-delà de l’aspect marchand, mettent l’accent sur le volet culturel du livre, de la littérature et de la pensée.Les agences du livre ont vocation à soutenir l’ensemble de la chaîne du livre et privilégient dans leurs actions le travail de création, la petite édition, la défense de la librairie indépendante de proximité ; elles accompagnent particulièrement l’émergence de formes et de propositions nouvelles.Si ce guide s’adresse à tous les organisateurs d’événements « livre », les spécificités des manifestations littéraires y trouveront une place de choix : place de l’auteur, médiation... Puissent tous ceux qui souhaitent promouvoir la littérature et les idées, y puiser des conseils utiles et des clés pour mener à bien leur projet...Cet outil de réflexion et d’information est réalisé par l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.On consultera le guide ci-dessous, ou depuis cette adresse pour le téléchargement.