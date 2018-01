Où trouver des manifestations littéraires en Région Nouvelle-Aquitaine ?

L’agence Ecla vient de mettre en ligne son Agenda des manifestations littéraires et salons du livre en Nouvelle-Aquitaine 2018. Riche de près de 200 salons du livre et manifestations littéraires sur son territoire, la région Nouvelle-Aquitaine reflète la diversité de la création littéraire, locale comme internationale.









Ces événements littéraires constituent un maillon à part entière de la chaîne du livre et permettent le rayonnement des auteurs et de la création auprès des publics et sur les territoires. Depuis plusieurs années, le secteur du livre connaît de profondes mutations et est confronté aux évolutions des pratiques des lecteurs. Les manifestations littéraires accompagnent ces évolutions en offrant des événements éclectiques et novateurs.



Pour la troisième année, cet agenda est porté par les trois structures régionales pour le livre qui travaillent ensemble sur le territoire : l’agence régionale Écla, le Centre régional du livre en Limousin et le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, réunies en 2018 au sein d’Alca – Agence livre, cinéma, audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine.



Toujours dans un souci de proximité avec les professionnels du livre, les équipes à Bordeaux, Limoges et Poitiers, continuent de soutenir l’ensemble de la chaîne du livre et à développer l’accès au livre et à la lecture pour tous sur le territoire régional.