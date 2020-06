Ouverture d'une Librairie tchèque éphémère au coeur de Paris

« Pour la première fois dans l’histoire, toute la littérature tchèque disponible en français sera accessible dans une librairie à Paris », a annoncé Jiří Hnilica le directeur du Centre tchèque de Paris.La librairie comprendra en effet plus d’une centaine de références incluant des grands classiques de Karel Čapek, Bohumil Hrabal ou Jaroslav Hašek, des livres jeunesse, des livres illustrés, des BD et toutes les nouveautés de la littérature tchèque contemporaine. Vous pourrez visiter le lieu et feuilleter les livres du jeudi au samedi de 15h à19h et le dimanche de 14h à 18h.Pendant les horaires d’ouverture de la Librairie, il sera également possible de visiter l’exposition ŠLITR ŠLITR ŠLITR consacrée à Jiří Šlitr et au théâtre Semafor, qui a dû être fermée quelques jours seulement après le vernissage et qui sera désormais rouverte au public.Pour pallier l’annulation du Salon du livre de Paris, où la littérature tchèque devait être représentée par un stand national et une délégation d’auteurs, le Centre tchèque crée un groupe Facebook intitulé « Librairie tchèque virtuelle ». Ce groupe se voulait être un «espace destiné aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels de l’édition ». Avec le déconfinement, ce projet virtuel prend enfin une forme réelle.« La République tchèque a déjà confirmé sa participation à l’édition 2021 du Salon du livre. En ce moment particulièrement difficile pour le monde culturel, nous avons souhaité soutenir le secteur du livre et puisque nous n’avons pas pu faire voyager les auteurs, on a tenu à mettre à disposition à Paris au moins leurs œuvres », a déclaré Jiří Hnilica.