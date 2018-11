Ouverture du 28ème Salon de la revue

Comme chaque année à la même période, la Halle des Blancs Manteaux, située dans le quartier du Marais à Paris (48 rue Vieille du Temple), accueille le Salon de la revue. Cette manifestation ouvre ses portes ce vendredi 9 novembre pour une soirée inaugurale de 20h à 22h. Ensuite, l’accueil du public se fera de 10h à 20h samedi et de 10h à 19h30 dimanche.





En tout, ce sont 180 stands qui s’offriront à la curiosité du public avec une entrée gratuite pour tous. Tenus par les animateurs des revues, les différents stands permettront de construire des échanges notamment avec de très nombreuses associations d'amis d’écrivains célèbres, de Giono à Benjamin Péret, en passant par Romain Rolland, Alfred Jarry ou encore Albert Camus et Saint-Pol-Roux. La liste complète des exposants est accessible sur la page suivante.

Organisé en partenariat avec Diacritik et En attendant Nadeaux, le Salon de la revue propose aussi plus de trente rencontres qui se dérouleront dans les salles dont dispose la Halle des Blancs Manteaux. Au programme, des sujets aussi divers que l’autodiffusion, la censure, la surréalisme, Mai 68 ou encore l’iconographie. Le planning complet est à retrouver sur le site d’Ent’revues, l’association organisatrice du salon.

Rappelons que l’association Ent’revues, créée en 1986, travaille depuis sa naissance à développer l’étude et la promotion des revues culturelles et scientifiques. En plus de l’événement annuel que constitue le Salon de la revue, Ent’revues édite le semestriel La Revue des revues, consacrée à l’actualité des revues.