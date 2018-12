Ouverture imminente du Salon de la BD au coeur de Paris

Le Salon de la bande dessinée au cœur de Paris ouvre ses portes ce vendredi 7 décembre à 15 h 00 pour trois jours. De très nombreux auteurs et artistes y seront présents, en compagnie de leurs maisons d'éditions.

ActuaLitté - CC BY-SA 2.0

Tables rondes, discussions autour des stands, échanges avec les éditeurs, nouveautés... À deux semaines des fêtes de fin d'année, vous trouverez peut-être sur le SoBD la bande-dessinée ou l'album rare que vous pourrez offrir à vos proches. L'entrée est gratuite pour tous.150 artistes et auteurs français et étrangers devraient être présents lors de l'événement. Ils seront accessibles au public pour tout échange à propos de leurs livres, pour une conversation, et, pourquoi pas, pour une signature. La liste complète des auteurs présents est communiquée ici Plusieurs dizaines d'éditeurs et de libraires seront présents au salon pour présenter leurs ouvrages. Vous pouvez retrouver la liste complète des exposants sur le site du salon ici , ainsi qu'un aperçu des titres qu'ils vous présenteront Pour accéder librement au Salon : Hall des Blancs Manteaux, 48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris.