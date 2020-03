Ouvrages d'art : le Prix du Cercle Montherlant recherche des candidats

(photo d'illustration, Harshil Shah, CC BY-ND 2.0)

Prix du Cercle Montherlant — Académie des beaux-arts

Académie des beaux-arts

23, quai de Conti

75270 Paris cedex 06

Décerné dans le courant de l’automne 2020, le Prix sera remis au cours de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts, sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le mercredi 25 novembre 2020. La récompense est entièrement financée par Jean-Pierre Grivory, PDG de la société Parfums Salvador Dali.Les ouvrages parus depuis le 1er septembre 2019 peuvent concourir au titre de l’année 2020, à l’exclusion des ouvrages ayant fait l’objet d’une traduction, des ouvrages collectifs et des catalogues d’exposition. Les ouvrages ayant bénéficié d’une contribution rédactionnelle ou d’un soutien d’un membre de l’Institut ne pourront également pas être retenus.La qualité de l’ouvrage primé fera l’objet d’une appréciation globale (éditoriale, illustrative, rédactionnelle). L’équilibre entre texte et illustrations constituera en outre un critère d’appréciation important du jury.Les éditeurs qui souhaitent présenter un ouvrage à ce Prix doivent l’envoyer en service de presse, accompagné d’éléments de présentation, jusqu’au 12 juin 2020 à l’adresse suivante :Le jury du Prix réunit Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Président du jury ; Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre ; Francis Baillet, avocat à la Cour et Président du Cercle Montherlant ; Dominique Bona de l’Académie française ; Patrick de Carolis, membre de l’Académie des beaux-arts, directeur du Musée Marmottan Monet ; Olivier Dassault, député de l’Oise, artiste ; Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, PDG de la société Parfums Salvador Dali ; Dina Kawar, ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Conseil de sécurité ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur ; François-Xavier de Sambucy de Sorgue, coprésident du jury, et Edwart Vignot, historien d’art.En 2019, le livre Delacroix. La liberté d’être soi , de Dominique de Font-Réaulx, publié par les Éditions Cohen&Cohen, avait été récompensé.