Paddy Considine jouera  Viserys Targaryen dans la prequel de Game of Thrones

GOT : le spin off sur les

Targaryen prévu pour 2022

Crédit photo : Paul Bednall CC BY-SA 2.0

Ce spin off situé 300 ans avant les événements de la première série s’attachera à la prise de pouvoir de la maison Targaryen sur les terres de Westeros. Selon Deadline , l’acteur Considine jouera le roi Viserys Targaryen dans cette première saison de 10 épisodes.Viserys est choisi pour succéder au vieux roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Le personnage est présenté comme un homme bon et attaché aux valeurs de son grand-père. Mais comme le souligne Martin « les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois. »George RR Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal et Miguel Sapochnik seront producteurs exécutifs de la série, Condal et Sapochnik étant également les showrunners du projet.Ce n’est pas la première collaboration de Considine avec HBO puisque l’acteur a été l’une des vedettes de The Outsider, série hébergée par la plateforme, et joue dans l’émission The Third Day coproduite par la société. Au cours de sa longue et éclectique carrière Considine a incarné des rôles dans Journeyman, Peaky Blinders, In America et The Ferryman.