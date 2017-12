Pages en Partage à Chalon-sur-Saône, édition 2018

Depuis 2016, la Bibliothèque municipale de la Ville de Chalon-sur-Saône et la librairie La Mandragore organisent et animent en partenariat la manifestation littéraire Pages en partage. L'Espace des arts, scène nationale à Chalon accueille les rencontres avec les auteures au théâtre Piccolo.









La réussite des précédentes éditions tient à l'enthousiasme des lecteurs qui s'impliquent dans la préparation et l'animation des rencontres avec les écrivains. Les trois rencontres publiques sont en effet l'aboutissement d'une découverte de l'ensemble de l'oeuvre des auteurs invités, durant les trois rendez-vous préparatoires de février/mars.

La lecture, qui par nature est une expérience solitaire, devient le terreau de riches échanges et débats entre lecteurs.

Les auteurs invités pour l'édition 2018 :

> Maylis de Kerangal, Prix Médicis 2010 ; Prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama 2014 ; Nommée au Goncourt des lycéens 2010

> Angélique Villeneuve, lauréate du prix "cric-crac" 2014 ; lauréate du Prix littéraire La Passerelle 2015

> Cécile Coulon, Prix Mauvais Genres France Culture / Le Nouvel Observateur 2012 ; Prix des Libraires 2017.



Le partenariat de la Bibliothèque et de la librairie La Mandragore s'est construit lors de la 3e édition de Pages en partage et s'est consolidé au fur et à mesure du temps. Une heureuse complémentarité s'est installée, tant pour le choix des auteurs que dans l'animation des groupes de lecteurs et la préparation des questions et des thèmes qui seront abordés durant les trois rencontres.



La librairie La Mandragore tiendra ouverte la table du libraire avant et à l’issue de chaque rencontre au Piccolo. Une séance de dédicaces sera également proposée après chacune des rencontres avec les auteures.

Pages en Partage 2018 BD by ActuaLitté on Scribd