Palmarès : tous les prix scolaires du Festival d'Angoulême 2020

Albert ne souhaitait qu'une chose : lire calmement et silencieusement dans la ruelle. Malheureusement, l'arrivée de ses amis ne sera pas de tout repos ! Ce livre est le deuxième d'une série mettant en vedette les personnages de la bande du Mile End. Chaque album apportera de nouvelles aventures, d'autres couleurs et des univers propres à la personnalité de chacun.

Mila vit sur terre, Elzeki est extraterrestre. Mia est enlevée par Elzeki lors d'une mission d'exploration. Ils se sont aimés, puis séparés. De leur amour hétéroplanétaire est né un fils, Obie. À 12 ans, l'adolescent ne sait toujours rien des origines de son père. Lorsque ses parents lui expliquent enfin la vérité, il n'en revient pas. Dorénavant, il va devoir passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires sur une autre planète... Trop cool !

[Live Tweet] Makyo : "C'est un métier difficile. Il ne suffit pas d'avoir une bonne histoire et un bon dessin, il faut aussi un éditeur. Je remercie Dimitri Kennes." @KennesEditions — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) January 30, 2020

11 octobre 2009. Marcel Grob, un vieil homme de 83 ans, se retrouve devant un juge qui l'interroge sur sa vie. Et plus particulièrement sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune Alsacien rejoint la Waffen SS et est intégré dans la 16e division Reichfuhrer, trois mois après le débarquement allié en Normandie. Marcel se rappelle avec émotion de ce jour fatidique où, comme 10 000 de ses camarades alsaciens, il fut embrigadé de force dans la SS. Non, il n'était pas volontaire pour se battre mais il n'avait pas le choix, il était pris au piège. Mais pour le juge qui instruit son affaire, il va falloir convaincre le tribunal qu'il n'a pas été un criminel nazi. Alors, Marcel Grob va devoir se replonger dans ses douleurs souvenirs, ceux d'un "malgré nous", kidnappé en 1944, forcé d'aller combattre en Italie, au sein d'une des plus sinistre division SS. Un voyage qui l'amènera Marzabotto, au bout de l'enfer...

Concours de la BD scolaire, parrainé par le groupe MGEN

