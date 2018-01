Paolo Cognetti, Prix littéraire François Sommer 2018 pour Les huit montagnes

L'écrivain italien Paolo Cognetti a reçu le Prix littéraire François Sommer 2018 pour Les huit montagnes, publié par Stock en août 2017 dans une traduction d'Anita Rochedy. Le nom du lauréat a été annoncé au cours du Salon Lire la Nature, qui s'est déroulé ce week-end au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris.







L’académicien Jean-Christophe Rufin, Président d’honneur du jury, et l’ensemble de ses membres, ont été particulièrement sensibles à cet ouvrage, dont l’écriture et les thèmes explorés par l’auteur répondent pleinement aux exigences et à l’esprit du Prix.

Doté de 15.000 €, ce prix récompense un ouvrage (roman ou essai) qui explore d’une façon originale et sensible la question des relations de l’homme à la nature et ouvre des voies nouvelles pour penser les enjeux écologiques contemporains. La remise du Prix s’est déroulée, samedi 20 janvier 2018 à 11h30, à la Fondation François Sommer à Paris, dans le cadre de la seconde édition du Salon Lire la Nature.



« Les huit montagnes parle de l’universel et de l’intime d’une manière remarquable en ceci que c’est une œuvre accessible », a souligné Xavier Patier, Président du jury. « Dans l’esprit de la Fondation François Sommer, nous sommes heureux de récompenser un roman qui démêle les secrets de la nature et de l’âme. C’est un grand roman initiatique qui montre combien la nature joue un rôle déterminant dans la vie des hommes. »

Le résumé de l'éditeur pour Les huit montagnes :

« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. » Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé — et son avenir. Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l'intime à l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de filiation.

Paolo Cognetti - Les huit montagnes - traduit par Anita Rochedy - Stock - 9782234083196 - 21,50 €