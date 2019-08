Parcourir la Loire en littérature et à vélo...

Jean-Acier Danès - crédit Seuil Jean-Acier Danès - crédit Seuil

La première édition des Préférences vous invite à « lire la Loire à vélo » sur le grand chemin de Julien Gracq. Elle met à l’honneur les fleuves dans la littérature et les sciences humaines et donne à entendre des auteurs passionnés de la petite reine. Elle rappelle le lien affectif entre la Loire et les écrivains ligériens, à commencer par l’un des plus connus d’entre eux : Julien Gracq.Festival littéraire et géographique, les Préférences rassemble les auteurs, le public, les libraires et les organisateurs à bicyclette, cheminant ensemble le long de la Loire, sur une portion de l’EuroVelo n° 6, la piste cyclable qui relie l’Atlantique (Saint-Nazaire) à la mer Noire (Constantza, Roumanie).On traversera ainsi Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Champtoceaux, & Liré (Orée d’Anjou), Montrelais, Ingrandes-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil & Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire).Chacun des événements est autonome. Ils sont accessibles en voiture, à vélo, en train ou à pied. Les événements s’insèrent dans un parcours itinérant que le public peut choisir de suivre à vélo, accompagné par certains des écrivains invités.Fruit du legs de l’écrivain et géographe, la Maison Julien Gracq est à la fois un lieu culturel ouvert au public et une résidence d’écrivains, de chercheurs et d’artistes.Situé à Saint-Florent-le-Vieil, en bord de Loire, le domaine de Julien Gracq se divise en deux bâtisses : le grenier à sel, lieu culturel qui accueille le public dans la Chambre des cartes et la Bibliothèque remarquable, et la maison natale de l’écrivain, qui est aujourd’hui dédié aux auteurs et autrices en résidence, selon les vœux de Julien Gracq.Parmi ses événements culturels, la Maison propose des rencontres, des écoles buissonnières, des expositions d’art contemporain, des ateliers d’écriture ou de lecture, et depuis peu, le festival les Préférences, qui poursuit les Rencontres Gracq des précédentes années.