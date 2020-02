Paris-Brest : le roman de Tanguy Viel adapté par Philippe Lioret

Étudiant, Colin rêve de fuir Brest et sa famille pour devenir écrivain à Paris. Mais sa grand-mère, Manou, la seule des siens dont il est proche, cherche à le retenir. Devenue riche sur le tard, la vieille dame ne cache pas son hostilité envers sa fille et son gendre, les parents de Colin, chez qui

l’obsession de l’argent et de la réussite sociale l’emporte sur tout autre sentiment. Cinq ans plus tard, Colin vit à Paris, mais reste hanté par ce qu’il a fait pour y parvenir. À la veille de Noël, il revient au bercail, officiellement pour revoir sa sœur, qui vient d’avoir un enfant. Il espère aussi retrouver Élise, dont il était amoureux et qu’il a attendue en vain à Paris. Ses parents sont désormais installés dans le bel appartement de Manou qui, elle, végète dans une maison de retraite, à 25 km de Brest. Au réveillon, Colin annonce qu’il s’apprête à publier un roman sur leur famille...

Le cinéaste Philippe Lioret (Le Fils de Jean, Welcome, Je vais bien, ne t’en fais pas) adapte librement le roman éponyme de Tanguy Viel pour raconter le retour au pays d’un jeune homme, venu régler ses comptes avec ses parents et sa propre conscience.Le film met en avant un duo d'acteurs, formé par le jeune Anthony Bajon (La prière, Tu mérites un amour, Au nom de la terre) et Catherine Arditi (Mélo, Thérèse Desqueyroux), sans oublier Valérie Karsenti (Tuer un homme, Scènes de ménage), dans un rôle à contre-emploi.Le synopsis du film :Pour son adaptation libre, Philippe Lioret « a resserré le scénario sur la culpabilité et la possibilité du pardon, mais aussi les non-dits familiaux, thèmes récurrents de son cinéma qu’il explore une fois encore avec justesse », indique Arte dans un communiqué.Le film Paris-Brest sera donc diffusé le vendredi 27 mars 2020 à 20h55 et visible du 20 mars au 25 avril 2020 sur arte.tv.