Paris : Joseph Ponthus, Prix du premier roman des lecteurs des bibliothèques

Le jury était constitué de lecteurs, de bibliothécaires ainsi que de la journaliste Catherine Pont-Humbert. Les membres ont tous tenu à partager un avis global sur le travail du lauréat : « C’est un livre très fort, c’est un livre dérangeant, c’est un livre attachant et inhabituel et qu’on lit, justement, jusqu’à la dernière ligne. »L’œuvre récompensée suit le quotidien d’un ouvrier intérimaire, embauché dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. De manière quotidienne, il inventorie avec précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue et la souffrance corporelle. Le soir venu, le personnage s’évade grâce aux auteurs latins, les romans de Dumas et les poèmes d’Apollinaire pour échapper, le temps d’une lecture, à sa condition précaire.Les internautes ont également pu s’exprimer puisque le site des bibliothèques de la Ville de Paris avait donné l’occasion aux lecteurs de voter en ligne pour leur ouvrage favori. Avec ce prix, les bibliothèques de la Ville de Paris veulent témoigner de « leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents », d’après le communiqué des bibliothèques parisiennes.En effet, depuis vingt ans maintenant, leur opération premier roman permet de valoriser le travail des nouveaux auteurs francophones. Les bibliothèques de Paris ont ainsi pu faire découvrir les œuvres de Simon Liberati, Sorj Chalandon, François Bégaudeau, Léonora Miano, Laurent Binet, Grégoire Delacourt ou encore Leonor de Recondo.Voici la liste des autres romans finalistes :- Meryem Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval (Gallimard)- David Zukerman, San Perdido (Calmann-Lévy)- Amélie Cordonnier, Trancher (Flammarion)- Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue (Liana Lévi)Joseph Ponthus - À la ligne, Feuillets d'usine - Table ronde - 9782710389668 - 18 €