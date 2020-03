Paris : une exposition réunit Milo Manara et Hugo Pratt

Milo Manara et Hugo Pratt en 1990 à Venise

Entre les deux artistes, il y avait l'amitié, le dessin, les femmes et le goût de l'aventure, mais aucune exposition ne les avait jusqu'ici rassemblés. Alain Huberty et Marc Breyne ont choisi de mettre en évidence les univers graphiques des deux maestros ainsi que leur collaboration commune à travers un accrochage pertinent constitué de plus de cinquante œuvres.Le parcours propose une sélection de planches originales des albums mythiques coécrits par Pratt et Manara : Un été indien (1983) et El Gaucho (1995), ainsi qu'une trentaine de dessins et d'illustrations inédits d'Hugo Pratt, conservés jusqu'ici dans une collection privée. À l'occasion de cette exposition, Milo Manara signe de grandes aquarelles et toiles en hommage aux héros et héroïnes imaginés par son ami Hugo Pratt.« Au départ, c’était juste de l’amitié. C’est longtemps après que l’on a commencé à travailler ensemble. […] Il avait des scénarios qu’il voulait dessiner lui-même, mais il s’est rendu compte qu’il n’avait pas le temps de tout faire. Il m’a donc proposé le premier scénario, “Un été indien” en 1983 ; puis le deuxième “El Gaucho”, en 1995. Nous avions l’intention de continuer, mais en 1995 il est mort. Nous avions presque vingt ans d’écart, mais il fut pour moi comme un père ou un frère », expliquait Milo Manara à propos de son collègue Hugo Pratt.Milo Manara | Hugo PrattExposition du vendredi 6 mars au samedi 4 avril 2020Vernissage Jeudi 5 mars 2020 à partir de 18h3036 avenue Matignon75008 Paris