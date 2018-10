Paroles Indigo : une Tunisie nouvelle

Du 31 octobre au 4 novembre se tiendra le festival Paroles Indigo à Arles et Tarascon. Il fut créé en 2012 dans le prolongement de l’action de L’Oiseau Indigo, diffuseur des éditeurs des mondes arabe et africain et de l’océan Indien. Cette année, il met la Tunisie à l’honneur









Paroles Indigo a pour ambition de proposer à un large public la richesse de cette création littéraire et la diversité des points de vue, de faciliter les rencontres avec les auteurs et leurs éditeurs et d’offrir une occasion de découvertes, de rencontres et de débats.



Le programme, construit autour du thème « Tunisie nouvelle, patrimoine, poésie et société civile », alterne lectures, conférences, ateliers, rencontres auteurs, after musical, expositions, spectacle de contes, entre les villes d’Arles et de Tarascon. Comprendre la société tunisienne pour en saisir les nouveaux défis, croiser les regards d’artistes et d’auteurs venus de Tunisie mais aussi du Mali, faire entendre « d’autres façons de dire le monde », avec gourmandise et curiosité… voilà ce qui a guidé la programmation de cette 6ème édition.



On retrouvera, parmi les auteurs conviés, Aminata Dramane Traore, femme politique et écrivaine malienne originaire de Bamako, et l’artiste plasticienne Ibticem Mosatfa

Le programme est à découvrir ci-dessous