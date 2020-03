Partir dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson, sur Arte

Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson - ep 1© Lato Sensu Productions

À bord d’un voilier, l’écrivain Sylvain Tesson nous embarque pour un voyage dans le sillage d’Ulysse en suivant au plus près le texte de l’Odyssée. Suivant la cartographie de Victor Bérard, helléniste français du XXe siècle, il convoque la poésie d’Homère au service d’une aventure intemporelle, revisitant ainsi les mythes fondateurs de notre civilisation. Naviguant dans les eaux méditerranéennes, il arpente les lieux du poème en compagnie de spécialistes (philosophes, vulcanologues, archéologues) et d’habitants. Par sa vision très personnelle du récit, sa culture comme sa fantaisie, Sylvain Tesson nous emmène dans une épopée à la fois, géographique, historique et poétique.

Présentation des cinq épisodes:

Après ses chroniques radiophoniques « Un été avec Homère », diffusées sur France Inter et compilées dans un livre éponyme paru aux éditions Éditions des Équateurs/France Inter en 2018, Sylvain Tesson poursuit ses aventures dans les pas du héros de l'Illiade et de l'Odyssée.Nous le retrouverons cette fois à l’écran dans une série documentaire de cinq épisodes, intitulée Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson. Réalisée par Christophe Raylat, elle a été coproduite par ARTE France et Lato Sensu ProductionsSynopsis :- Lundi 13 avril 2020 à 17 h 45 sur Arte et disponible du 06/04 au 11/06/2020 sur arte.tvÀ Hissarlik, sur les ruines turques de Troie, Sylvain Tesson découvre les vestiges de la guerre qui fut le point de départ de L’Odyssée. Perché au sommet du mât principal de son voilier, l’infatigable grimpeur évoque ensuite l’événement initial du périple mythologique : le jour où, par orgueil et démesure, Ulysse et ses troupes pillent et massacrent les Cicones. Puis le voilier de l’écrivain vogue en direction de Mykonos, temple des paradis artificiels. L’île rappelle celle du peuple Lotophage, où les marins grecs goûtent aux joies du loto, une plante délicieusement anesthésiante « prémices à nos formes d’oubli contemporaines ». Le rêve homérique se poursuit sur la terre des Cyclopes : le volcan du Vésuve, dans la baie de Naples. Ulysse y pèche par vanité pour la première fois. Au bord du cratère, symbole de l’œil unique des géants, Sylvain Tesson raconte comment le héros grec réveille la colère de Poséidon, le dieu des océans.- Mardi 14 avril 2020 à 17 h 45 sur Arte et disponible du 07/04 au 12/06/2020 sur arte.tvSylvain Tesson débarque sur l’île Stromboli, dans l’archipel italien des Éoliennes, qui aurait pu inspirer à Homère l’épisode où Ulysse jouit de l’hospitalité d’Éole, le maître des vents. Habité par l’irrépressible besoin de prendrede la hauteur, l’écrivain foule aux côtés du vulcanologue Mario Pruiti les flancs de la demeure divine : le volcan qui donne son nom à l’île. Sur la plage, le lendemain,le rêve homérique semble prendre vie. Sylvain Tessony rencontre Gaetano, un vieux marin farouche. Visage buriné, longue barbe blanche, celui-ci paraît tout droit sorti du récit odysséen. Sur l’île sarde de Tavolara, l’écrivain gravit la forteresse des géants Lestrygons, ces terribles anthropophages qui ne firent qu’une bouchée de la flotte du héros grec. Il rencontre ensuite le « roi » local : Tonino Bertoleoni, souverain de ce microroyaume autoproclamé depuis le milieu du XIXe siècle.- Mercredi 15 avril 2020 à 17 h 45 sur Arte et disponible du 08/04 au 13/06/2020 sur arte.tvGuidé par les dauphins d’Apollon, le bateau de Sylvain Tesson atteint la côte tyrrhénienne italienne et l’imposant Mont Circé, qui, chez Homère, abrite la magicienne du même nom, fille de Zeus et de Percé. Grâce à l’élixir d’Hermès, Ulysse évite le sort de ses compagnons, transformés en cochons par le philtre trompeur de Circé. Auprès de l’auteure et botaniste Stéphanie Baudet, l’écrivain évoque l’âme de la première « sorcière » de l’Histoire. À Naples, il découvre ensuite le Cimetière des Fontanelles, symbole de la porte des Enfers. Puis dans le golfe napolitain, l’île d’Ischia lui révèle un précieux trésor archéologique exhumé en 1954 d’un tombeau du VIIIe siècle : la coupe de Nestor, autre héros homérique. Le voilier reprend la mer en direction des îles Galli. Ici, d’envoûtants oiseaux qu’Homère nomme « sirènes » piègent les navires qui s’approchent trop près des côtes.- Jeudi 16 avril 2020 à 17 h 45 sur Arte et disponible du 09/04 au 14/06/2020 sur arte.tvAprès l’épisode des sirènes, Ulysse doit désormais franchir le détroit de Messine gardé par les deux monstres marins Charybde et Scylla. Dans le port de Scilla, surplombépar la célèbre roche, Sylvain Tesson part à la rencontredes pêcheurs d’espadon, la spécialité locale. Ici, lespoissons sont divins puisqu’ils seraient la réincarnationdes Myrmidons, les soldats d’Achille anéantis par la mortde leur chef, qui se seraient jetés dans la mer avec leurs lances au bout du nez. La traversée se poursuit vers la Sicile, l’île d’Hélios, le dieu du soleil. Après un détour au marché de Catane, Sylvain Tesson rejoint le vulcanologue Marco Tomaselli pour s’approcher au plus près de l’Etna, bouillonnant et fumant. Le plus haut volcan d’Europe n’a pas connu une telle éruption depuis quatre ans. Un « cadeau des Dieux de l’Olympe » s’émeut l’écrivain. Sur l’île, les compagnons d’Ulysse, épuisés et affamés, commettent l’irréparable : s’attaquer aux troupeaux d’Hélios, provoquant la terrible punition de Zeus.- Vendredi 17 avril 2020 à 17 h 45 sur Arte et disponible du 10/04 au 15/06/2020 sur arte.tvLes marins d’Ulysse anéantis par la colère de Zeus, lehéros grec dérive seul vers une île habitée par la nymphe Calypso. En compagnie de la linguiste Andrea Marcolongo, Sylvain Tesson évoque la destinée des amantes d’Ulysse : la première, Calypso, néréide possessive, retient Ulysse auprès d’elle pendant sept ans ; la deuxième, Nausicaa, princesse phéacienne, lui laisse la liberté malgré l’amour qu’elle lui porte. Puis Sylvain Tesson se dirige vers les côtes albanaises qui abritaient pendant l’Antiquité le peupledes Illyriens, culturellement proche de celui des Phéaciens évoqués par Homère. Il rend visite aux habitants de Pilur, un village encore empreint des traditions illyriennes. Son voyage s’achève à Ithaque, la patrie d’Ulysse. En 1933, une archéologue irlandaise a exhumé de la grotte de Loizosles fragments de douze trépieds d’or. Serait-ce le trésor chanté dans le poème homérique, que le père de Nausicaa offrit à Ulysse ? Sylvain Tesson rencontre la gardienne de ce trésor puis découvre les ruines du « château d’Ulysse », lieu mythique du sanglant dénouement de L’Odyssée.