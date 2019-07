Partir en Livre : plus de 15 000 visiteurs pour le Parc d'attractions littéraires

< >

Programmé pour la 5e édition de « Partir en livre » et installé en plein air, le Parc d’attractions littéraires a accueilli des milliers d’enfants, des jeunes d’accueils de loisirs et d’associations, ainsi que des familles, tous venus pour participer aux 25 attractions littéraires.Les jeux littéraires ont été conçus autour du thème des cinq éléments (la terre, l’eau, l’air, le feu et l’imaginaire), avec les artistes Hélène Rajack et Damien Laverdunt, Frédérique Bertrand, Renaud Perrin, Geneviève Casterman et Olivier Douzou. Les activités étaient déclinées depuis leurs ouvrages et ont permis au public d’appréhender des univers créatifs et originaux. Les visiteurs ont pu se promener dans les livres de manière ludique et participative.De nombreuses lectures, sous le chapiteau, en calèche, ou allongé sur un transat, ont animé cette fête. Et pour la 2e année, beaucoup ont profité du taxi-vélo du Salon, « le Poussalire » qui offrait une balade littéraire au rythme de livres audio, et notamment 5 textes inédits enregistrés spécialement pour Partir en livre.L'espace de lecture Des livres à soi était tiré de l’action d’accompagnement des parents à la découverte de la littérature jeunesse du SLPJ-93, soutenu par la CAF 93, la Préfecture de Seine-Saint-Denis, le CGET (Commissariat général à l'Égalité des territoires) ainsi que le ministère de la Culture. Il proposait des lectures de livres sans texte, de pop-up, d’imagiers ou d’abécédaires pour les tout-petits.Chaque enfant venu au Parc d’attractions littéraires s’est également vu offrir, grâce au soutien d'éditeurs de littérature jeunesse, un livre qu’il a pris soin de choisir lui-même.Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis reviendra du mercredi 27 novembre au lundi 2 décembre 2019. Avec pour thème, cette année, « l’Éloge de la lenteur », il proposera aux visiteurs de prendre le temps de ralentir, de ressentir, de percevoir et de contempler.