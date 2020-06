PartirEnLivre : le festival du livre jeunesse donne rendez-vous sur Internet

Organisée par le Centre National du livre à la demande du ministère de la Culture, la manifestation Partir en livre se réinvente cette année afin de s’adapter au contexte sanitaire actuel. En somme, pas d’évènement physique, mais un bouquet de contenus numériques, rassemblés sous le mot dièse #PartirEnLivre. Les festivités se tiendront du 8 au 19 juillet, et contribueront à faire vivre cet été le livre jeunesse et la lecture, dans le cadre d’un « été culturel », assurent les organisateurs.

Le Centre National du Livre propose de faire vivre le livre jeunesse à distance en participant à des rendez-vous en ligne quotidiens du 8 au 19 juillet, dates initiales de l’évènement. Une offre alternative numérique, consacrée au livre jeunesse et à la lecture pour les Français, précise le communiqué.« Je suis heureux que cette grande fête du livre pour la jeunesse, qui chaque année connaît un réel succès, se renouvelle cet été grâce au numérique et dans le contexte que nous connaissons, pour transmettre toujours davantage le plaisir de lire », a tenu à souligner Franck Riester, ministre de la Culture.Les contenus en ligne seront disponibles sur le site internet de la manifestation et sur ses réseaux sociaux — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube — sous le hashtag #PartirEnLivre.Au programme : des émissions et des lives interactifs avec des invités — auteurs, illustrateurs, libraires, booktubers, bibliothécaires… – réunis sur un plateau pour échanger sur des thématiques livresques, donner des idées de lectures, des conseils pour dessiner, présenter des livres, ou encore répondre aux questions des internautes sur les métiers de l’édition.Mais également des jeux et des quiz pour permettre aux internautes de remporter des Chèques Lire. Fruits de l’association du CNL et du Groupe Up, ces Chèques Lire permettront aux enfants et aux jeunes d’acheter le livre de leur choix en librairie.