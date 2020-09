Pas de cérémonie officielle pour le prix Nobel cette année 

Une annulation historique

Crédit photo : Cérémonie des Nobel 2019 - capture d'écran Youtube

L’évènement, qui attire chaque année des milliers de participants du monde entier, ne pouvait raisonnablement se tenir sous sa forme habituelle. La cérémonie de remise des prix du 10 décembre, date d’anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, entre autres, et créateur du Prix, est donc annulée. Presque.Les Nobels de Médecine, Physique, Chimie, Littérature et d’Économie qui se tiennent à Stockholm seront décernés et célébrés virtuellement, via une retransmission à la télévision. Le célèbre Nobel de la paix traditionnellement organisé à Oslo devra se passer de son banquet géant et sera remplacé par une réunion en comité réduit dans l’auditorium de l’Université de la ville. `Les annonces des lauréats, qui ont lieu du 5 au 12 octobre, sont quant à elles maintenues. Les institutions de remise des prix donneront les noms des heureux élus et les conférences de presse pourront être suivies sur les réseaux de la Fondation Nobel. Les organisateurs ont également prévu des entretiens vidéo avec des membres des comités du prix, et des entretiens téléphoniques avec les nouveaux lauréats.« Les circonstances de la pandémie en cours signifient qu’il s’agit d’une année unique dans l’histoire du Prix Nobel », indique la fondation dans son communiqué. « L’idée est que les médailles et les diplômes seront remis aux lauréats en toute sécurité dans leur pays d’origine, très probablement avec l’aide des ambassades ou de l’université des lauréats. »Gustav Källstrand, historien de la Fondation Nobel, souligne ainsi auprès de l’AFP que la dernière annulation de la cérémonie de Stockholm date de 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. De la même façon, le banquet géant d’Oslo n’avait pas été remanié depuis 1956 : à l’époque, un incident diplomatique était en cours avec les Soviétiques.Finalement, seule la somme offerte aux lauréats a été modifiée régulièrement au fil des années. Si aujourd’hui la médaille d’or et le diplôme du Nobel sont accompagnés de 9 millions de couronnes suédoises (environ 865.000 €), en 2012, la Fondation, alors en pleine crise, avait décidé de minorer la récompense à 8 millions de couronnes avant de revenir à 9 millions en 2017.