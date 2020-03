Pas de Prix des Romancières pour cette année 2020

Nikiko CC 0



Le jury du Prix des Romancières s’apprêtait à se réunir le 26 mars, dans le salon André Gide du Bistrot de Paris (Paris VIIe), pour désigner la lauréate ou le lauréat du 22e Prix des Romancières. Ce Prix devait être proclamé le 23 avril à Paris, et officiellement remis le 15 mai, lors de l’inauguration du 36e forum du Livre de Saint-Louis. Il est en effet financé par la Ville de Saint-Louis.Cependant, la Ville annonce l’annulation du forum du Livre pour se conformer aux nouvelles directives des pouvoirs publics contre l’épidémie de coronavirus, donnant rendez-vous à ses fidèles les 16, 17 et 18 avril 2021. Il a été décidé également d’annuler les prix.Le jury du Prix des Romancières, créé en 1999 par Jacqueline Monsigny, présidé par Michèle Kahn, est composé de : Laura Alcoba, Frédérique Deghelt, Jean-Paul Delfino (lauréat du Prix des Romancières 2019), Cécilia Dutter (vice-présidente), Anne Ghisoli (libraire), Corinne Javelaud, Cécile Ladjali et Marie-Joséphine Strich.Le jury remercie les éditeurs de lui avoir adressé les exemplaires demandés et dit ses regrets aux auteur(e)s sélectionné(e)s : Dominique Barbéris, Régis Jauffret, Gaëlle Nohant, Vanessa Springora. Et d'ajouter : « Que tous prennent soin d’eux et se portent bien ! »